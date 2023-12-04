Из дачного дома в Жигулевске женщина похитила посуду, чучело лисы и голову оленя

В августе 2023 г. в полицию Жигулевска обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестное лицо совершило из ее дачного домика кражу личного имущества. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму 40 тыс. рублей.
Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на дачном домике, установили и распространили среди личного состава приметы злоумышленницы и описание похищенного имущества: поднос круглой формы, два самовара, коптильня, погружной насос, чучело стоящей на задних лапах лисы и головы оленя на подставке.
В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение ранее не судимой, безработной 49-летней местной жительницы. Ее задержали. От дачи показаний задержанная отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Похищенное имущество обнаружено и изъято у нее из квартиры по месту проживания.
Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.