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Из дачного дома в Жигулевске женщина похитила посуду, чучело лисы и голову оленя За хищение, присвоение и растрату денег жильцов многоэтажек в Самаре осудят директора фирмы В Сызрани разыскивают подозреваемого в краже Пенсионер из Сызрани потерял полмиллиона рублей, доверившись "целителю" по телефону Житель Нефтегорского района за хранение наркотиков приговорен к исправительным работам и принудительному лечению

Преступления Происшествия

Из дачного дома в Жигулевске женщина похитила посуду, чучело лисы и голову оленя

ЖИГУЛЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе 2023 г. в полицию Жигулевска обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестное лицо совершило из ее дачного домика кражу личного имущества. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму 40 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на дачном домике, установили и распространили среди личного состава приметы злоумышленницы и описание похищенного имущества: поднос круглой формы, два самовара, коптильня, погружной насос, чучело стоящей на задних лапах лисы и головы оленя на подставке.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение ранее не судимой, безработной 49-летней местной жительницы. Ее задержали. От дачи показаний задержанная отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Похищенное имущество обнаружено и изъято у нее из квартиры по месту проживания.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование продолжается.

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