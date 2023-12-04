50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня с 1 по 3 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили 1450 нарушений ПДД. Так, 125 автомобилистов нарушили правила тонировки, 126 — не пользовались ремнями безопасности, а 33 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 37 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 65 раз.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.