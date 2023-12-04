В Самарской области мужчина напал на женщину с ребенком в подъезде

В микрорайоне Южный Город Волжского района Самарской области в минувшие выходные произошло ЧП. Там мужчина напал на молодую маму с ребенком в лифте.

Сообщение появилось в соцсетях, к нему прикреплены видеозаписи. На видео хорошего качества отчетливо видно, что мужчина лежит на диване в подъезде и курит. В подъезд заходит молодая женщина с маленьким ребенком и просит не курить в общем помещении, а выйти на улицу. В итоге мужчина начинал кричать на женщину, нецензурно обозвал ее, сказал: "Иди сюда", - а потом бросился за ней и ребенком в лифт. При этом в какой-то момент происходящего к мужчине подходил его приятель в одежде цвета хаки.

Действо в лифте также есть на видеозаписях: мужчина избил женщину, в том числе наносил удары по голове.

Видеозаписи уже попали на федеральные каналы. СМИ сообщают, что полиция ведет проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области официально прокомментировать ситуацию не смогли. Жители в группах Южного Города пишут, что нападавшего уже вычислили. А по информации источников Волга Ньюс в силовых структурах, проводить дальнейшую проверку, скорее всего, будет военная прокуратура.