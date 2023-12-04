В Самарской области мужчина напал на женщину с ребенком в подъезде

В микрорайоне Южный Город Волжского района Самарской области в минувшие выходные произошло ЧП. Там мужчина напал на молодую маму с ребенком в лифте.
Сообщение появилось в соцсетях, к нему прикреплены видеозаписи. На видео хорошего качества отчетливо видно, что мужчина лежит на диване в подъезде и курит. В подъезд заходит молодая женщина с маленьким ребенком и просит не курить в общем помещении, а выйти на улицу. В итоге мужчина начинал кричать на женщину, нецензурно обозвал ее, сказал: "Иди сюда", - а потом бросился за ней и ребенком в лифт. При этом в какой-то момент происходящего к мужчине подходил его приятель в одежде цвета хаки.
Действо в лифте также есть на видеозаписях: мужчина избил женщину, в том числе наносил удары по голове.
Видеозаписи уже попали на федеральные каналы. СМИ сообщают, что полиция ведет проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области официально прокомментировать ситуацию не смогли. Жители в группах Южного Города пишут, что нападавшего уже вычислили. А по информации источников Волга Ньюс в силовых структурах, проводить дальнейшую проверку, скорее всего, будет военная прокуратура.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.