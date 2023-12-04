"Прокусила артерию": в Тольятти проводят проверку по сообщению о нападении собаки

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по сообщению о нападении пса на жителя Тольятти. В соцсетях появилось видео из медицинского учреждения Автограда.

"Горького, 2, поликлиника, мужчину укусила собака, пробила артерию", — сообщают авторы видео.

Жители считают, что мужчине еще повезло, что на помощь быстро пришли очевидцы и он остался жив. В ситуации теперь разбираются правоохранители.

"Прокуратура Центрального района Тольятти организовала проверку по факту размещенных в средствах массовой информации сведений о нападении собаки на мужчину. Прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства об обращении с безнадзорными животными. Предметом проверки также стало исполнение законодательства, регламентирующего порядок оказания медицинскими сотрудниками скорой помощи пострадавшему", — уточнили в надзорном ведомстве.

В управлении Следственного комитета по Самарской области также уточнили, что примут процессуальное решение по итогам своей проверки. По данным следователей, мужчине оказывают медпомощь.