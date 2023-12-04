"Прокусила артерию": в Тольятти проводят проверку по сообщению о нападении собаки

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по сообщению о нападении пса на жителя Тольятти. В соцсетях появилось видео из медицинского учреждения Автограда.
"Горького, 2, поликлиника, мужчину укусила собака, пробила артерию", — сообщают авторы видео.
Жители считают, что мужчине еще повезло, что на помощь быстро пришли очевидцы и он остался жив. В ситуации теперь разбираются правоохранители.
"Прокуратура Центрального района Тольятти организовала проверку по факту размещенных в средствах массовой информации сведений о нападении собаки на мужчину. Прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства об обращении с безнадзорными животными. Предметом проверки также стало исполнение законодательства, регламентирующего порядок оказания медицинскими сотрудниками скорой помощи пострадавшему", — уточнили в надзорном ведомстве.
В управлении Следственного комитета по Самарской области также уточнили, что примут процессуальное решение по итогам своей проверки. По данным следователей, мужчине оказывают медпомощь.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!