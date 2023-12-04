В Самаре пройдет Неделя современного театра

Галерея "Виктория" 9–17 декабря приглашает на Неделю современного театра — фестиваля, на котором зрители познакомятся с инновационными и междисциплинарными театральными форматами.
Спектакли и лаборатории пройдут на различных площадках Самары. Фестиваль откроет серия спектаклей-лабораторий от Артема Томилова (Омск-Санкт-Петербург) и Никиты Славича (Самара-Санкт-Петербург), в которых в качестве актеров сможет принять учаситие любой желающий. Куратор программы Никита Славич.
Программа:
Суббота, 9 декабря, 16:00 — Артем Томилов "ДокПоток" (Санкт-Петербург) (14+). Музей модерна, ул. Красноармейская, 15.
Метод документального потока — смешение автописьма, пленэрного письма и автофикшн. Участники собираются в группу около 14 человек и создают произведение, организованное на стыке театра, литературы, перформанса и клуба по интересам.
"Докпоток" стремится к погружению в метаморфозы искусства, в свободный поток реальности, который порой приводит в точку чистого опыта без возможности немедленного дефинирования. Пожалуйста, возьмите с собой бумагу и ручку, если вам нравится писать таким способом больше, чем в электронных устройствах", — рассказывают организаторы.
Вход 450 рублей, необходима регистрация.
Воскресенье, 10 декабря, 15:00 — Артем Томилов перформативный ивент "Встреча" (Санкт-Петербург) (14+). Музей модерна, ул. Красноармейская, 15.
"Встреча" — проект, вмещающий в себя несколько практик сразу. Если когда-то считалось, что обязательным условием творчества является производство объекта, чего-то, что можно созерцать со стороны, то "Встреча" — это и мастерская по производству перформативного спектакля, и немедленное посещение этого спектакля, и разговоры об искусстве, и площадка для общения.
Участникам нужно взять с собой удобную одежду, заряженное устройство связи, аккаунт в Telegram.
Вход 450 рублей, необходима регистрация.
Воскресенье, 10 декабря, 19:00 — Артема Томилова много (14+). Галерея "Виктория", ул. Степана Разина, 150. Перформативная лекция с демократическими процедурами, импровизациями и сюрпризами, она же творческая встреча.
Художник выступит открытым пространством, где можно побродить в поисках примеров из области современного театра и перформанса.
В этом роде произведения граница между игрой и передачей знания, перформансом и творческой встречей даже не стерта — границ попросту не существует изначально, как их нет во снах.
Зрителей просят взять с собой камень (с улицы или из дома), а также музыкальный инструмент, если вы готовы сыграть на нем экспромтом.
Вход 200 рублей.
12-14 декабря — Театральная лаборатория Никиты Славича "Почему я плохо сплю" (18+). Нулевая комната, ул. Ленинградская, 77.
Лаборатория "Почему я плохо сплю" — междисциплинарный проект на стыке горизонтального театра, перформативной выставки и образовательной программы. Участники пройдут практический курс занятий по саунд-арту и опыту публичных выступлений. Трехдневный интенсив закончится спектаклем-выставкой (14 декабря, 18:30) в жанре городского дока, участники и их личные истории станут экспонатами.
Куратор Никита Славич.
Стать участником Лаборатории.
15 декабря, 19:00; 17 декабря, 16:00 — Юлианна Авраменко "Мама" (18+). Театральная платформа "Прачка", ул. Фрунзе, 87/89.
В танцевальном перформансе исследуется пересечение материнства и практик современного танца. Эта работа и о личном переживании опыта домашних родов, где ценность телесного присутствия и доверия к телу становится гораздо более значима, чем рациональный подход.
Вход 300 рублей, необходима регистрация.
16 декабря, 18:00; 17 декабря, 18:00 — Джон Кейдж Лекция о ничто (14+). Режиссер Никита Славич, продюсер Екатерина Горновитова. Музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.
Камерный спектакль по "Лекции о ничто" композитора Джона Кейджа в исполнении четырех актеров проекта "Новые читки".
Вход 500 рублей, оплата онлайн.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.