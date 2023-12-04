В Самаре пройдет Неделя современного театра

Галерея "Виктория" 9–17 декабря приглашает на Неделю современного театра — фестиваля, на котором зрители познакомятся с инновационными и междисциплинарными театральными форматами.

Спектакли и лаборатории пройдут на различных площадках Самары. Фестиваль откроет серия спектаклей-лабораторий от Артема Томилова (Омск-Санкт-Петербург) и Никиты Славича (Самара-Санкт-Петербург), в которых в качестве актеров сможет принять учаситие любой желающий. Куратор программы Никита Славич.

Программа:

Суббота, 9 декабря, 16:00 — Артем Томилов "ДокПоток" (Санкт-Петербург) (14+). Музей модерна, ул. Красноармейская, 15.

Метод документального потока — смешение автописьма, пленэрного письма и автофикшн. Участники собираются в группу около 14 человек и создают произведение, организованное на стыке театра, литературы, перформанса и клуба по интересам.

"Докпоток" стремится к погружению в метаморфозы искусства, в свободный поток реальности, который порой приводит в точку чистого опыта без возможности немедленного дефинирования. Пожалуйста, возьмите с собой бумагу и ручку, если вам нравится писать таким способом больше, чем в электронных устройствах", — рассказывают организаторы.

Вход 450 рублей, необходима регистрация.

Воскресенье, 10 декабря, 15:00 — Артем Томилов перформативный ивент "Встреча" (Санкт-Петербург) (14+). Музей модерна, ул. Красноармейская, 15.

"Встреча" — проект, вмещающий в себя несколько практик сразу. Если когда-то считалось, что обязательным условием творчества является производство объекта, чего-то, что можно созерцать со стороны, то "Встреча" — это и мастерская по производству перформативного спектакля, и немедленное посещение этого спектакля, и разговоры об искусстве, и площадка для общения.

Участникам нужно взять с собой удобную одежду, заряженное устройство связи, аккаунт в Telegram.

Вход 450 рублей, необходима регистрация.

Воскресенье, 10 декабря, 19:00 — Артема Томилова много (14+). Галерея "Виктория", ул. Степана Разина, 150. Перформативная лекция с демократическими процедурами, импровизациями и сюрпризами, она же творческая встреча.

Художник выступит открытым пространством, где можно побродить в поисках примеров из области современного театра и перформанса.

В этом роде произведения граница между игрой и передачей знания, перформансом и творческой встречей даже не стерта — границ попросту не существует изначально, как их нет во снах.

Зрителей просят взять с собой камень (с улицы или из дома), а также музыкальный инструмент, если вы готовы сыграть на нем экспромтом.

Вход 200 рублей.



12-14 декабря — Театральная лаборатория Никиты Славича "Почему я плохо сплю" (18+). Нулевая комната, ул. Ленинградская, 77.

Лаборатория "Почему я плохо сплю" — междисциплинарный проект на стыке горизонтального театра, перформативной выставки и образовательной программы. Участники пройдут практический курс занятий по саунд-арту и опыту публичных выступлений. Трехдневный интенсив закончится спектаклем-выставкой (14 декабря, 18:30) в жанре городского дока, участники и их личные истории станут экспонатами.

Куратор Никита Славич.

Стать участником Лаборатории.

15 декабря, 19:00; 17 декабря, 16:00 — Юлианна Авраменко "Мама" (18+). Театральная платформа "Прачка", ул. Фрунзе, 87/89.

В танцевальном перформансе исследуется пересечение материнства и практик современного танца. Эта работа и о личном переживании опыта домашних родов, где ценность телесного присутствия и доверия к телу становится гораздо более значима, чем рациональный подход.

Вход 300 рублей, необходима регистрация.

16 декабря, 18:00; 17 декабря, 18:00 — Джон Кейдж Лекция о ничто (14+). Режиссер Никита Славич, продюсер Екатерина Горновитова. Музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

Камерный спектакль по "Лекции о ничто" композитора Джона Кейджа в исполнении четырех актеров проекта "Новые читки".

Вход 500 рублей, оплата онлайн.