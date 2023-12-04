Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

В понедельник, 4 декабря, в Сызранском районе в 18:20 произошло ДТП, в котором пострадало два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 32-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал по трассе Р228 "Обход г. Сызрань" со стороны Саратова в направлении автомобильной дороги М-5 "Урал".

На 16-м километре трассы он по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого была 26-летняя девушка.

В результате происшествия оба водителя с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются полицейскими. На месте происшествия проводили аварийно-спасательные работы пожарные-спасатели ПСО 47 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.