Более 2,7 тыс. жителей Ставропольского района оставались без электричества из-за повреждения кабелей

В понедельник, 4 декабря, в 17:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ произошло повреждение четырех кабельных линий по 10 кВ (сети — АО "ССК") у пересечения Московского проспекта и ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти, об это сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На время проведения работ без электроснабжения оставались потребители 660 частных жилых домов в п. Приморский и с. Подстепки, в которых проживает 2769 человек, из них 250 детей.
В 23:40 электроснабжение потребителей восстановлено.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!