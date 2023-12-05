Более 2,7 тыс. жителей Ставропольского района оставались без электричества из-за повреждения кабелей

В понедельник, 4 декабря, в 17:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ произошло повреждение четырех кабельных линий по 10 кВ (сети — АО "ССК") у пересечения Московского проспекта и ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти, об это сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На время проведения работ без электроснабжения оставались потребители 660 частных жилых домов в п. Приморский и с. Подстепки, в которых проживает 2769 человек, из них 250 детей.

В 23:40 электроснабжение потребителей восстановлено.