Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 20 мигрантов

В Тольятти 53-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с апреля по август 2023 г. мужчина зарегистрировал в своей квартире 20 иностранцев. Однако предоставлять им жилье тольяттинец не собирался. Более того, его квартира в принципе не предназначена для такого количества людей.

Мужчина признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" 4 тыс. рублей.