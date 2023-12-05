Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 20 мигрантов

В Тольятти 53-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, с апреля по август 2023 г. мужчина зарегистрировал в своей квартире 20 иностранцев. Однако предоставлять им жилье тольяттинец не собирался. Более того, его квартира в принципе не предназначена для такого количества людей.
Мужчина признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" 4 тыс. рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.