"ЭкоВоз" поздравляет с Днем добровольца

В компании отмечают, что именно благодаря добровольцам и волонтерам многие социальные проекты стали общественными и объединили жителей Самарской области во благо сохранения природы.
В числе первых добровольцы принимают самое активное участие в субботниках, посадках леса, очистке берегов Волги, экопросветительских мероприятиях. Благодаря им улучшается облик города.
"Спасибо за ваши силы, энергию, время! Желаем вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!" — прокомментировали представители компании.
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