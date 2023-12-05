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Экология Общество

"ЭкоВоз" поздравляет с Днем добровольца

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании отмечают, что именно благодаря добровольцам и волонтерам многие социальные проекты стали общественными и объединили жителей Самарской области во благо сохранения природы.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

В числе первых добровольцы принимают самое активное участие в субботниках, посадках леса, очистке берегов Волги, экопросветительских мероприятиях. Благодаря им улучшается облик города.

"Спасибо за ваши силы, энергию, время! Желаем вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!" — прокомментировали представители компании.

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