"ЭкоВоз" поздравляет с Днем добровольца

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В компании отмечают, что именно благодаря добровольцам и волонтерам многие социальные проекты стали общественными и объединили жителей Самарской области во благо сохранения природы.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"