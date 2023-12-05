Шесть щенков и семь кошек погибли при ночном пожаре в д. Висловка под Самарой

На пожаре в д. Висловка в Красноярском районе погибли 13 домашних животных: шесть щенков и семь кошек. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательной части в 2:45. Пожарные прибыли на место в 3:45. К этому моменту горели постройки на площади 150 кв. м, и огонь грозил перекинуться на жилые дома. При этом в деревне плотная застройка и нет водопровода.

На тушение направили 21 человека, шесть пожарных машин. При этом заправлять пожарные машины водой приходилось в соседнем населенном пункте, до которого около 7 км. Кроме того, с места пожара убрали баллоны с пропаном.

В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" отмечают, что, к распространению огня привело то, что его поздно обнаружили и не вызвали сразу пожарную охрану.

В итоге в пожаре погибло 13 животных.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" напоминает, что при обнаружении пожара необходимо своевременно сообщить об этом в пожарно-спасательные подразделения по телефону: "01", "101" или единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".