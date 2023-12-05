ДТП с легковушкой и КамАЗом произошло на Южном шоссе в Самаре

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Во вторник, 5 декабря, в Самаре попала в ДТП 23-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области