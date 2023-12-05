Подводный охотник обнаружил труп в Волге у Самары

Во вторник, 5 декабря, из Волги около Самары подняли тело погибшего. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Местный житель занимался подводной охотой в районе ул. Лесной и на глубине 8 м обнаружил тело мужчины. Он вызвал полицию, а те — спасателей.
Сотрудники экстренной службы обследовали дно в акватории дамбы и нашли погибшего в 60 м от берега.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!