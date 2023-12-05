Подводный охотник обнаружил труп в Волге у Самары

Во вторник, 5 декабря, из Волги около Самары подняли тело погибшего. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Местный житель занимался подводной охотой в районе ул. Лесной и на глубине 8 м обнаружил тело мужчины. Он вызвал полицию, а те — спасателей.

Сотрудники экстренной службы обследовали дно в акватории дамбы и нашли погибшего в 60 м от берега.