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Баскетбол Спорт

Команда "Тольяттиазота" завоевала Кубок федерации баскетбола Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная ТОАЗа по баскетболу впервые стала обладателем Кубка федерации баскетбола Тольятти. Титул чемпиона города обеспечил спортсменам предприятия выход в полуфинал Кубка федерации Самарской области.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В рамках отборочных игр баскетболисты "Тольяттиазота" сыграли с шестью командами. В итоговом матче они победили сборную компании "КуйбышевАзот". Игра закончилась со счетом 103:77.

Сборная ТОАЗа по баскетболу в действующем составе существует с лета 2023 года. Капитан команды Виктор Гусев работает в цехе по производству карбамида № 08К. В этом году он получил звание лучшего игрока Лиги губернатора Самарской области и суперфинала Самарской области по баскетболу 3×3.

В полуфинале Кубка Самарской области команда "Тольяттиазота" встретится с соперниками из Самары — сборной "КНПЗ".

"Успех команды "Тольяттиазота" обусловлен поддержкой предприятия, которой заручились сотрудники-спортсмены. Компания предоставляет площадки для тренировок и организует корпоративные турниры, которые являются своего рода разминкой перед соревнованиями городского и регионального уровня. ТОАЗ уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни и развитию увлечений сотрудников", — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ" Арсен Джалилов.

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