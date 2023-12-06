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Преступления Происшествия

Молодую тольяттинку задержали с партией мефедрона

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 21-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушку задержали на улице и изъяли у нее 40 пакетиков с 22,5 г мефедрона. Кроме того, правоохранители выяснили, что сбыт наркотиков тольяттинка получала криптовалюту и выводила ее — всего 172 тыс. рублей.

В итоге в отношении нее возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков и отмывания денег.

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