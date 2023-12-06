Молодую тольяттинку задержали с партией мефедрона

В Тольятти полицейские задержали 21-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Девушку задержали на улице и изъяли у нее 40 пакетиков с 22,5 г мефедрона. Кроме того, правоохранители выяснили, что сбыт наркотиков тольяттинка получала криптовалюту и выводила ее — всего 172 тыс. рублей.
В итоге в отношении нее возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков и отмывания денег.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.