15 человек тушили пожар в СНТ "Прессовщик" под Тольятти

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В среду, 6 декабря, в 20:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного дома на 14-й улице СНТ "Прессовщик" в с. Подстепки Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.