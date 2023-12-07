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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре возбудили дело о доведении до самоубийства восьмиклассника

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло с учеником школы № 139 Промышленного района Самары. Как говорят в школе, ученик восьмого класса упал с высоты.

"Сейчас в школе обсуждают, не могли ли мальчика "травить" и не могло ли это быть из-за одного разрекламированного сейчас сериала. Но еще больше вопросов вызывает, будет ли проверка или расследование в школе, поскольку в учебном заведении на эту тему "тишина", а многие напуганы и хотят узнать, что же на самом деле произошло", — сообщил источник Волга Ньюс.

Версии среди родителей уже разные: кто-то говорит, будто бы мальчик оставил записку с сообщением, что у него проблемы с предметом "Русский язык", кто-то считает, что мальчик мог поссориться с одноклассниками. Также сообщается, что в школе было общее собрание восьмых классов.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не озвучивалось. Но источники Волга Ньюс сообщили, что по факту случившегося СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Информацию по школе также должны проверить.

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