Новокуйбышевские нефтехимики подвели итоги волонтерской деятельности за 2023 год

За два года реализации программы корпоративного волонтерства в Новокуйбышевской нефтехимической компании провели более 40 важных и полезных акций.

Для Новокуйбышевской нефтехимической компании развитие программы корпоративного волонтерства стало важным направлением общественной жизни. Добровольческое движение, созданное под эгидой корпоративной программы "Платформа добрых дел", объединило не только сотрудников, их детей и родственников, а также ветеранов производства и учеников "Роснефть-класса".

5 декабря, в День волонтера, который отмечается по всей стране, нефтехимики подвели итоги добровольческой деятельности за 2023 год, а также рассказали об итогах самых масштабных волонтерских акций, проводимых на предприятии.

Для координации волонтеров на предприятии сформирован актив, в который входит более 500 нефтехимиков. "Волонтеры Роснефти" активно работают как в социальных, так и экологических направлениях — в течение каждого года их насчитывается десятки, а за два года реализации программы проведено уже практически 40 важных и полезных акций.

В преддверии Дня волонтера на предприятии прошла церемония награждения самых активных волонтеров. Благодарности от генерального директора АО "ННК" "За содействие и поддержку в реализации на предприятии корпоративной программы "Платформа добрых дел" в 2022–2023 годах" получили десять заводчан.

Вручая награды, генеральный директор поблагодарил волонтеров за неравнодушие и отзывчивость и отметил, что сегодня особенно важно быть едиными и заниматься таким нужным и важным делом.

Настоящей опорой и вдохновителями общественного движения являются "Волонтеры Роснефти" — это люди, которые добровольно, безвозмездно и не по принуждению стремятся внести свой вклад в реализацию социально значимых проектов и помогающие другим людям, тем, кто нуждается в помощи. Именно они берут на себя основную работу по организации, координации и информированию других сотрудников о проводимых мероприятиях.

Направления, реализуемые в рамках "Платформы добрых дел", включают в себя акции экологической направленности, донорство, помощь животным и пропаганду здорового образа жизни.

Несколько лет подряд заводчане участвуют в различных Всероссийских экологических акциях: "Зелёная весна", "День Волги", "Кедры России", "Чистые берега", а также в городских марафонах чистоты и заводских субботниках.

Итоги акций впечатляют: очищено более 40 га территорий; собрано и вывезено более 30 тонн мусора; высажено более 200 саженцев хвойных и лиственных деревьев, около 1,4 тысяч цветов, очищено 210 тысяч квадратных метров прибрежной территории рек Волги и Татьянки.

Акции "Я-Донор" проходит на предприятии с 2016 года. У этой гуманной акции глубинный смысл: когда ты отдаешь кровь — ты не просто помогаешь другому, речь идет о спасении жизни. Если считать, что одну порцию на 450 миллилитров в качестве цельной крови или её компонентов могут получить три-четыре человека, то за семь лет участниками спасено более 2,5 тысяч жизней. В 2023 году акцию поддержали 99 донатов, а всего за семь лет акцию поддержали 793 сотрудника, сдано около 400 литров крови.

С 2022 года на предприятии реализуется благотворительный проект "Крышки- сдавайтесь!". За это время на переработку заводчанами было отправлено уже более 245 килограмм пластиковых крышек. Популярность акции среди заводчан растет — если за прошлый год удалось собрать 85 кг, то в 2023 г. — 160 кг вторсырья. Вырученные от переработки средства направляются в благотворительный фонд для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Экологическое движение можно сочетать с пропагандой ЗОЖ. К примеру, заводчанам по душе пришелся плоггинг-забег, когда бег трусцой в зеленой зоне сочетается со сбором мусора. Впервые он прошел в 2022 году — под защиту нефтехимиков взято озеро "Березовое" в Чапаевске. За два года эковолонтерами очищено от мусора 4 километра береговой линии, вывезено более 1200 килограммов мусора.

Не остаются без внимания четвероногие друзья. Три года на предприятии успешно реализуется проект по сбору зоокормов: в 2021–2023 годах волонтеры передали в приюты Новокуйбышевска и Чапаевска практически более 500 килограммов круп, сухих кормов, а также ветеринарных препаратов и необходимых в обиходе вещей. Новый этап развития акции — проведение субботников в приютах для животных. Таких проведено уже три. Очередной добровольческий десант состоялся буквально накануне праздника — в приюте для бездомных животных "Надежда".