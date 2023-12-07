Стройте сами — стройте с SANY

Какая стройка или логистический хаб могут обойтись без погрузочно-разгрузочных работ — среди других видов подъёмной техники телескопические погрузчики выделяются универсальностью. Выдвигаемая стрела делает его скорее краном, чем погрузчиком, так как может выдвигаться вперед и вверх от транспортного средства. Стрела может оснащаться различным навесным оборудованием, таким как ковш, паллетные вилы, навозосборник или лебедка.

Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "ПромСтройКонтракт" запустила специальную программу финансирования телескопических погрузчиков бренда SANY. Программа действует до конца года. При заключении договора лизинга на избранные модели 2023 года выпуска предоставляется скидка в размере 3% от итоговой стоимости транспортного средства. Специальные условия распространяются только на телескопические погрузчики SANY трех моделей: STH1056A, STH844A, STH1256A.

Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы — компанию ООО "ПромСтройКонтракт".

Группа компаний "ПромСтройКонтракт" — это крупная промышленно-строительная компания, занимающаяся разработкой, производством, внедрением и поставкой строительных материалов, оборудования и технологий, а также системных технологических решений для строительства объектов промышленно-гражданского и специального назначения. Холдинг ПСК специализируется на проектировании, комплектации и инженерно-техническом сопровождении монолитного строительства зданий и сооружений различной сложности, включая технологии опалубочных, арматурных, бетонных, изоляционных, инженерных и отделочных работ.

ГК "ПромСтройКонтракт" является эксклюзивным дилером бетонораспределительной техники SANY GROUP в Европейской части России и одним из крупнейших дистрибьюторов всего модельного ряда SANY, реализуя такие типы техники, как: стационарные бетононасосы, автобетононасосы, распределительные стрелы и мобильные бетонозаводы, автокраны наряду с башенными кранами, гусеничные гидравлические экскаваторы, погрузчики различных комплектаций. Доставка и гарантийное обслуживание спецтехники осуществляет по всей территории России и СНГ.