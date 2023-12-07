Стройте сами — стройте с SANY

Какая стройка или логистический хаб могут обойтись без погрузочно-разгрузочных работ — среди других видов подъёмной техники телескопические погрузчики выделяются универсальностью. Выдвигаемая стрела делает его скорее краном, чем погрузчиком, так как может выдвигаться вперед и вверх от транспортного средства. Стрела может оснащаться различным навесным оборудованием, таким как ковш, паллетные вилы, навозосборник или лебедка.
Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "ПромСтройКонтракт" запустила специальную программу финансирования телескопических погрузчиков бренда SANY. Программа действует до конца года. При заключении договора лизинга на избранные модели 2023 года выпуска предоставляется скидка в размере 3% от итоговой стоимости транспортного средства. Специальные условия распространяются только на телескопические погрузчики SANY трех моделей: STH1056A, STH844A, STH1256A.
Корпоративную скидку можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы — компанию ООО "ПромСтройКонтракт".
Группа компаний "ПромСтройКонтракт" — это крупная промышленно-строительная компания, занимающаяся разработкой, производством, внедрением и поставкой строительных материалов, оборудования и технологий, а также системных технологических решений для строительства объектов промышленно-гражданского и специального назначения. Холдинг ПСК специализируется на проектировании, комплектации и инженерно-техническом сопровождении монолитного строительства зданий и сооружений различной сложности, включая технологии опалубочных, арматурных, бетонных, изоляционных, инженерных и отделочных работ.
ГК "ПромСтройКонтракт" является эксклюзивным дилером бетонораспределительной техники SANY GROUP в Европейской части России и одним из крупнейших дистрибьюторов всего модельного ряда SANY, реализуя такие типы техники, как: стационарные бетононасосы, автобетононасосы, распределительные стрелы и мобильные бетонозаводы, автокраны наряду с башенными кранами, гусеничные гидравлические экскаваторы, погрузчики различных комплектаций. Доставка и гарантийное обслуживание спецтехники осуществляет по всей территории России и СНГ.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.