Мошенники забрали миллион у тольяттинки, хотевшей заработать на бирже

В Тольятти 68-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшей в мессенджере написал неизвестный и предложил заработать на биржевой платформе. В надежде получить высокий доход тольяттинка выполнила инструкции собеседника и за несколько месяцев положила на счет около миллиона рублей. Когда же она захотела забрать прибыль, оказалось, что счет пуст.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.