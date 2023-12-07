Мошенники забрали миллион у тольяттинки, хотевшей заработать на бирже

В Тольятти 68-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшей в мессенджере написал неизвестный и предложил заработать на биржевой платформе. В надежде получить высокий доход тольяттинка выполнила инструкции собеседника и за несколько месяцев положила на счет около миллиона рублей. Когда же она захотела забрать прибыль, оказалось, что счет пуст.