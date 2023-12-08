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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" вновь проиграла "Зениту" - 58:96

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 декабря, БК "Самара" уступил в Санкт-Петербурге "Зениту" в матче Единой Лиги ВТБ — 58:96.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

За первые две минуты питерцы реализовали три трехочковых и повели 9:2. Но это, как оказалось было только начало. Михаил Кулагин заработал "2+1", а затем попал треху, издали был точен и Хейден Далтон — но по сравнению с перформансом, который устроили хозяева, это все выглядело бледно: семь трехочковых за стартовый период от "Зенита"! И 29:14 в его пользу. Во второй четверти ситуация практически повторилась: к большому перерыву питерцы были точны в 11 дальних попытках из 15 — и вели 57:28.

Лишь в третьей десятиминутке, которую самарцы начали с "2+1" от Далтона и трехи от Александра Гудумака, наша команда выправила положение — и даже завершила отдельный игровой отрезок в свою пользу (16:15). Но в заключительном периоде вновь заработали снайперы "Зенита" — и хозяева без видимого труда довели матч до крупной победы.

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