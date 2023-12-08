"Тольяттикаучук" отметили как лидера в работе с кадрами

"Тольяттикаучук" признан самым эффективным предприятием производственной сферы Самарской области за работу по развитию кадрового потенциала.

7 декабря на заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были объявлены итоги регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" 2023 года.

В номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" предприятию "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") было присвоено 1-е место.

Награда действительно заслуженная: на предприятии ежегодно реализуются различные социальные программы, способствующие формированию кадрового резерва и поддержанию работающих сотрудников.

К ним относятся: обучение работников за счет предприятия с целью получения профобразования, компенсация расходов за содержание детей в детсадах, материальная помощь к отпуску и к особым датам, корпоративное негосударственное пенсионное обеспечение, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря. Действует ДМС, зарплатные проекты в трех банках, которые позволяют получать займы и ипотеку на льготных условиях.

Регулярные исследования удовлетворенности персонала в вопросах условий труда, устроенности бытовых вопросов (питание, трансфер), охране труда позволяют вовремя решать все насущные вопросы коллектива.

На предприятии ведется активная профсоюзная работа, действует молодежная политика, реализуются программы обучения персонала управленческим инструментам, для вновь принятых сотрудников работают программы адаптации и погружения в ценности компании "Татнефть" и многое другое. ‎