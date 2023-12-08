16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста С 20 по 23 сентября в Тольятти и Самаре пройдет девятый международный экологический конгресс Новокуйбышевские нефтехимики завершили лето спортивными стартами Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании провели экологический забег АО "ННК" выпустило в Волгу около четырех тысяч мальков стерляди

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттикаучук" отметили как лидера в работе с кадрами

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттикаучук" признан самым эффективным предприятием производственной сферы Самарской области за работу по развитию кадрового потенциала.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

7 декабря на заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были объявлены итоги регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" 2023 года.

В номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" предприятию "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") было присвоено 1-е место.

Награда действительно заслуженная: на предприятии ежегодно реализуются различные социальные программы, способствующие формированию кадрового резерва и поддержанию работающих сотрудников.

К ним относятся: обучение работников за счет предприятия с целью получения профобразования, компенсация расходов за содержание детей в детсадах, материальная помощь к отпуску и к особым датам, корпоративное негосударственное пенсионное обеспечение, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря. Действует ДМС, зарплатные проекты в трех банках, которые позволяют получать займы и ипотеку на льготных условиях.

Регулярные исследования удовлетворенности персонала в вопросах условий труда, устроенности бытовых вопросов (питание, трансфер), охране труда позволяют вовремя решать все насущные вопросы коллектива.

На предприятии ведется активная профсоюзная работа, действует молодежная политика, реализуются программы обучения персонала управленческим инструментам, для вновь принятых сотрудников работают программы адаптации и погружения в ценности компании "Татнефть" и многое другое. ‎

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31