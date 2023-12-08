ЭкоСтройРесурс ликвидировал свалку в Новосемейкино

Для ликвидации стихийной свалки твердых коммунальных отходов, обнаруженной на территории Новосемейкино, понадобилось привлекать тяжелую спецтехнику. Всего региональному оператору по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - пришлось вывезти на полигон более 43 тонн отходов, сообщили в пресс-службе организации.

О нелегальных залежах мусора в районе поселка сообщили сами жители Новосемейкино. Чтобы определить размер и структуру отходов, на место выехали сотрудники регионального оператора. Выяснилось, что свалка разрослась до 120 кв. м. и состояла в основном из старых бытовых вещей: упаковки от пищевых продуктов, сломанных игрушек, отслужившей одежды, мебели, бытовых приборов... То есть нерадивые потребители материальных благ выбрасывали все ненужное на обочину.

"После выявления свалки мы обратились к собственнику земельного участка - администрации городского поселения Новосемейкино. Органы местного самоуправления должны следить за территорией и своевременно ликвидировать свалки. Но прошли отведенные законом 30 дней, а ситуация не изменилась", - рассказали сотрудники отдела экологического контроля ЭкоСтройРесурс.

Чтобы ликвидировать крупную свалку, перевозчик привез на точку несколько бункеров

22 ноября региональный оператор приступил к ликвидации свалки. Была задействована тяжелая техника - ломовоз, мусоровоз и манипулятор. За время работы на объекты сортировки и размещения вывезли 43 тонны твердых коммунальных отходов, для чего потребовалось несколько объемных бункеров.

По словам местных жителей, свалку на обочине устроили дачники - неподалеку расположены садово-дачные объединения. Как объяснили специалисты регоператора, каждое товарищество обязано организовать на своей территории контейнерную площадку с достаточным количеством накопителей. К сожалению, не все стремятся наладить цивилизованный способ обращения с отходами, как того требует действующее законодательство, предпочитая выбрасывать отходы прямо на землю, чуть дальше от собственных дач.

ЭкоСтройРесурс вывез со свалки 43 тонны отходов

А есть и те, кто до сих пор уклоняется от заключения договора на услугу "Обращение с ТКО" с региональным оператором ЭкоСтройРесурс, несмотря на прямое требование Федерального закона №89 "Об отходах производства и потребления". Договор служит гарантией того, что отходы с контейнерной площадки дачного кооператива будут направлены на лицензированный объект обработки и захоронения, а не на обочину дороги или в ближайший овраг.

Как организован вывоз отходов из СНТ в Самарской области, подробно описано на сайте ЭкоСтройРесурса здесь.

"Сотрудники регоператора выезжают на осмотр территорий по каждому сигналу о свалках ТКО. Навалы отходов должен ликвидировать собственник земельного участка, но не всегда это происходит добровольно: регоператору приходится вывозить свалку, а потом действовать через суд. Если по составу это не коммунальные, а строительные или промышленные отходы, то информация передается в органы экологического надзора для дальнейших действий с их стороны", - прокомментировала ситуацию руководитель экологического управления Екатерина Луценко.

Сотрудники регионального оператора также сообщили, куда можно написать о несанкционированной свалке мусора. Для этого достаточно отправить официальное обращение на электронную почту: mail@ecostr.ru и специалисты возьмут его в работу. Обязательно нужно указать: точные координаты места, свои контактные данные и приложить фото/видео материалы.