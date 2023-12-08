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В Самарской области началась благотворительная акция "Елка желаний"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно в нашем регионе в декабре проводится масштабная благотворительная акция "Елка желаний". Эта добрая традиция зародилась 17 лет назад в Самарской области, а сегодня эти мероприятия проходят по всей стране. В этом году акция "Елка желаний" пройдет во всех муниципальных образованиях региона.

Елки желаний украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции.

Ребята в письмах, адресованных Деду Морозу, рассказывают о том, какой подарок хотят получить на Новый год. Чаще всего это настольные игры, коньки, футбольные мячи, конструкторы, машинки с дистанционным управлением, наборы для творчества, любимые книги и др.

За предыдущие годы в акции приняли участие более 33 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо тысячам детей.

Несколько лет назад на Елках желаний стали появляться обращения старшего поколения (60+), нуждающихся в помощи и заботе. Такие Елочки будут организованы и в этом году в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.

Всего в этом году свои пожелания напишут более 3,5 тысяч жителей региона. 

"Мой сын Тимофей с удовольствием рисовал, клеил открытку, вместе написали Деду Морозу пожелание, очень ждем его в гости. Тимофей сам повесил свою открытку на чудесную Елку желаний в нашем районном отделении комплексного центра. Эта акция приносит радость и надежду детям, которым так нужна поддержка от окружающих", - делится впечатлением мама ребенка с инвалидностью Елена Травкина.

Стать волшебником и исполнить мечту ребенка или одинокого пожилого человека может каждый!  Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит Елка желаний и снять с нее открытку.

Время проведения акции и адреса, где установлены "Елки желаний", размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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