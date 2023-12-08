Рыбака из Самары будут судить за браконьерство

В Самаре отправилось в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, на р. Сок в пос. Красная Глинка он незаконно установил три кустарных орудия ловли и выловил рыбу на 18 тыс. рублей.
Также прокуратура направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.