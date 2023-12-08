Рыбака из Самары будут судить за браконьерство

В Самаре отправилось в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, на р. Сок в пос. Красная Глинка он незаконно установил три кустарных орудия ловли и выловил рыбу на 18 тыс. рублей.

Также прокуратура направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба.