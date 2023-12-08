Эксперты финансового сектора поделились практиками визуализации и анализа данных с помощью BI-системы

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в онлайн-фестивале Yandex DataLens Festival, организованном платформой Yandex Cloud. Миссией события стал обмен опытом и лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью BI-системы от Яндекса.
Двухнедельный бесплатный онлайн-фестиваль Yandex DataLens Festival проходит с 4 по 15 декабря на платформе "Яндекс Практикум". Мероприятие рассчитано на руководителей или тимлидов, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше; аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе; а также разработчиков, которые планируют использовать open source для своих проектов. Кроме видео-уроков участников ждут интерактивные сессии вопросов и ответов с экспертами из BI-отрасли, практические задания и конкурс с бонусами для победителей.
Компания CARCADE стала единственным представителем финансового сектора, приглашённым организатором и презентовавшим свой опыт внедрения BI‑системы наряду с выступлениями специалистов из других отраслей. В качестве эксперта от ООО "Каркаде" выступил руководитель отдела аналитики Антон Пересыпкин. В рамках своего доклада спикер поделился опытом и успехами за год работы с DataLens, рассказал о развитии BI-аналитики в компании и презентовал кейс по организации работы 1000 пользователей DataLens в финсекторе с практическими советами по преодолению трудностей для быстрого перехода от одной BI-системы в другую.
"Выступление на фестивале — это отличная возможность поделиться своими наработками и опытом с профессиональным сообществом и почерпнуть что-то новое для совершенствования своих проектов. Уверен, что наш кейс вдохновит единомышленников на внедрение новых инструментов, поможет построить простую и надёжную систему аналитики, которая безусловно повлияет на повышение эффективности командной работы", — прокомментировал своё участие господин Пересыпкин.
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