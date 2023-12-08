Военные следователи препроводили из аэропорта Курумоч в военкомат трех мигрантов

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В пятницу, 8 декабря, в аэропорту Курумоч правоохранители провели рейд по мигрантам. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ВСО по Самарскому гарнизону.

Фото: ВСО по Самарскому гарнизону