Военные следователи препроводили из аэропорта Курумоч в военкомат трех мигрантов

В пятницу, 8 декабря, в аэропорту Курумоч правоохранители провели рейд по мигрантам. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ВСО по Самарскому гарнизону.
Во время оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант. Правопорядок" полицейские и военные нашли трех уже легализовавшихся (получивших российское гражданство) иностранцев. Их отправили в военкомат для постановки на воинский учет.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.