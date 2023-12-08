16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области назначили председателей двух судов Андрей Кислов провел в Самаре совещание по реализации системы обращения с ТКО В Совете Федерации обсудили реализацию в регионах федерального проекта "Чистая страна" Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на ближайшие три года Бывший заместитель начальника самарского УФСИН возглавил ведомство в Кабардино-Балкарии

Федеральная власть Власть и политика

В Самарской области назначили председателей двух судов

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Указом президента РФ Владимиром Путиным от 8 декабря Красноярский районный суд возглавил Дмитрий Ситников, работающий в Кировском райсуде Самары. Самарским районным судом Самары будет руководить Валентина Сабанова. Она переходит в областную столицу с поста председателя Волжского районного суда.

Напомним, предыдущий руководитель Самарского райсуда Марина Титовец проработала на судейском поприще более 20 лет, побывав в том числе в кресле председателя Советского райсуда. Летом областная Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее заявление о прекращении полномочий председателя.

Кроме того, судьей Шестого кассационного суда назначен Марат Асфандияров из Оренбургской области. Судья Виталий Зинкин сменит работу в Красноглинском районном суде на кресло в областном суде. Судьей Центрального районного суда Тольятти назначена Юлия Будаева, возглавляющая судебный участок №114 Центрального судебного района Тольятти.

Появятся новые судьи и в самарском арбитраже: Ольга Венчакова, ранее работавшая помощником судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (Саратов), и Инна Гукасян, помощник судьи Арбитражного суда Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31