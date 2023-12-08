В Самарской области назначили председателей двух судов

Указом президента РФ Владимиром Путиным от 8 декабря Красноярский районный суд возглавил Дмитрий Ситников, работающий в Кировском райсуде Самары. Самарским районным судом Самары будет руководить Валентина Сабанова. Она переходит в областную столицу с поста председателя Волжского районного суда.
Напомним, предыдущий руководитель Самарского райсуда Марина Титовец проработала на судейском поприще более 20 лет, побывав в том числе в кресле председателя Советского райсуда. Летом областная Квалификационная коллегия судей рассмотрела ее заявление о прекращении полномочий председателя.
Кроме того, судьей Шестого кассационного суда назначен Марат Асфандияров из Оренбургской области. Судья Виталий Зинкин сменит работу в Красноглинском районном суде на кресло в областном суде. Судьей Центрального районного суда Тольятти назначена Юлия Будаева, возглавляющая судебный участок №114 Центрального судебного района Тольятти.
Появятся новые судьи и в самарском арбитраже: Ольга Венчакова, ранее работавшая помощником судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (Саратов), и Инна Гукасян, помощник судьи Арбитражного суда Самарской области.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...