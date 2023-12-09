Врач из Новокуйбышевска взял в кредит 6 млн руб. и отдал деньги мошенникам

В Новокуйбышевске 62-летний врач стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшему в мессенджере написал незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил, что у него есть сведения о мошеннических действиях со счетом мужчины: якобы прямо сейчас по его данным оформляется кредит на крупную сумму. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно их опередить и самому оформить кредит, чтобы потом все деньги положить на безопасный счет. Мужчина поверил незнакомцу, в ближайшее время оформил кредит, и все сбережения в размере более 6 млн руб. перечислил на указанный счет.
После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутый житель Новокуйбышевска обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.