16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врач из Новокуйбышевска взял в кредит 6 млн руб. и отдал деньги мошенникам Суд арестовал начальника линейного отдела полиции Тольятти Мать из Тольятти будут судить за истязание двух детей Стали известны детали расследования СК и ФСБ о торговле "краснокнижной" рыбой ФСБ задержала сотрудника Росрыболовства за "крышевание" браконьеров

Преступления Происшествия

Врач из Новокуйбышевска взял в кредит 6 млн руб. и отдал деньги мошенникам

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске 62-летний врач стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшему в мессенджере написал незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил, что у него есть сведения о мошеннических действиях со счетом мужчины: якобы прямо сейчас по его данным оформляется кредит на крупную сумму. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно их опередить и самому оформить кредит, чтобы потом все деньги положить на безопасный счет. Мужчина поверил незнакомцу, в ближайшее время оформил кредит, и все сбережения в размере более 6 млн руб. перечислил на указанный счет.

После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутый житель Новокуйбышевска обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31