В Новокуйбышевске произошло ДТП с участием легковушки и автобуса

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В субботу, 9 декабря, в Новокуйбышевске столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и маршрутный автобус, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.