В Новокуйбышевске произошло ДТП с участием легковушки и автобуса

В субботу, 9 декабря, в Новокуйбышевске столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и маршрутный автобус, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкнулся с маршруткой, ехавшей по маршруту №12.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!