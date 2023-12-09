На ул. Антонова-Овсеенко в Самаре легковушка врезалась в бордюр

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 9 декабря, в Самаре на ул. Автонова-Овсеенко автомобиль Lada Granta наехал на бордюрный камень и опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.