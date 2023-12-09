В ДТП с легковушкой и автобусом в Новокуйбышевске пострадали три человека

Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения лекговушки и маршрутного автобуса в Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что по предварительным данным полицейских, в 12:55 водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь по пр. Победы нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автобусом, следовавшем по 12 маршруту. После ДТП за медицинской помощью обратились водитель ВАЗ и два пассажира автобуса. Предположительно в автобусе находилось 5-6 человек.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются полицейскими.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!