В ДТП с легковушкой и автобусом в Новокуйбышевске пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения лекговушки и маршрутного автобуса в Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.