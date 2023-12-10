Самолет до Нижнего Новгорода не смог вылететь из Самары из-за незапуска двигателя

В субботу, 9 декабря, из самарского аэропорта Курумоч не смог вылететь самолет авиакомпании "Ред Вингс" до Нижнего Новгорода, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
После посадки пассажиров на борт экипажу не удалось запустить двигатель № 2. Было принято решение о высадке пассажиров для дальнейшей проверке воздушного судна.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.