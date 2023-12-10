Самолет до Нижнего Новгорода не смог вылететь из Самары из-за незапуска двигателя

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В субботу, 9 декабря, из самарского аэропорта Курумоч не смог вылететь самолет авиакомпании "Ред Вингс" до Нижнего Новгорода, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.