Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 400 тыс. руб., поверив в очередной развод "родственник в ДТП"

В полицию Самары обратилась 84-летяя жительница областного центра, которая рассказала, что ей поступил телефонный звонок от мужчины, представившимся сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.
Пожилая женщина поверила звонившему и отправилась в ближайшее отделение банка, где сняла со своего счета денежные средства в сумме около 400 тыс. рублей. В назначенное время пенсионерка передала деньги курьеру. После передачи денежных средств лжесотрудник перестал выходить на связь.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенника.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.