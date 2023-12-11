Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 400 тыс. руб., поверив в очередной развод "родственник в ДТП"

В полицию Самары обратилась 84-летяя жительница областного центра, которая рассказала, что ей поступил телефонный звонок от мужчины, представившимся сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.

Пожилая женщина поверила звонившему и отправилась в ближайшее отделение банка, где сняла со своего счета денежные средства в сумме около 400 тыс. рублей. В назначенное время пенсионерка передала деньги курьеру. После передачи денежных средств лжесотрудник перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.