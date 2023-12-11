"Паровозик" из пяти машин собрался на ул. Арцыбушевской в Самаре

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В понедельник, 11 декабря, в Ленинском районе Самары в ДТП попал 36-летний водитель Hyundai Creta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области