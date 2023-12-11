В Самаре ребенок получил перелом позвоночника на ступенях школы

О ЧП сообщила в соцсетях представитель Союза журналистов Ирина Проскурина. Она пишет, что сейчас находится в больнице с ребенком. Судя по содержанию поста, школьник пострадал на территории учебного учреждения.

"Я верю, впредь они будут чистить и обрабатывать спецсредствами гранитные ступеньки на школьном дворе на переходе из корпуса в корпус и не назначать в один гололедный день уроки в разных корпусах. Никогда больше не будет у других детей испорченных новогодних каникул и полгода лежачей реабилитации. Никто из родителей больше не услышит страшный диагноз "перелом позвоночника" просто по возвращении ребенка из школы. Надеюсь, наш горький опыт чему-то научит", — пишет женщина.

Она также говорит, что не знает, как теперь будет совмещать ответственную работу пресс-секретаря с уходом за лежащим ребенком в ближайшие полгода.

О случившемся уже знают правоохранители. Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области проведут проверку.