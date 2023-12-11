44 пьяных водителя задержали на дорогах Самарской области за три дня

За три дня, с 8 по 10 декабря, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 44 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Также автоинспекторам попались два человека, которые сели за руль без водительских прав. 60 автомобилистов нарушили правила тонировки, 35 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 50 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходу 67 раз переходили дорогу там, где это запрещено.