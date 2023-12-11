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Происшествия

44 пьяных водителя задержали на дорогах Самарской области за три дня

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 8 по 10 декабря, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 44 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также автоинспекторам попались два человека, которые сели за руль без водительских прав. 60 автомобилистов нарушили правила тонировки, 35 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 50 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходу 67 раз переходили дорогу там, где это запрещено.

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