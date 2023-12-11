44 пьяных водителя задержали на дорогах Самарской области за три дня

За три дня, с 8 по 10 декабря, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 44 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также автоинспекторам попались два человека, которые сели за руль без водительских прав. 60 автомобилистов нарушили правила тонировки, 35 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 50 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходу 67 раз переходили дорогу там, где это запрещено.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.