Статус резидента "Жигулёвской долины" получат новые стартапы

В технопарке "Жигулёвская долина" состоялось очередное заседание экспертного совета во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. По решению комиссии инновационная площадка региона пополнится девятью резидентами. Их проекты связаны с самыми разными отраслями: от разработки и внедрения роботизированных линий на промышленных предприятиях до создания и вывода на рынок микроволнового датчика для непрерывного измерения уровня и раздела фаз жидкостей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

"Жигулевская долина" возглавила общероссийский рейтинг, став лучшим технопарком страны, — сказал Дмитрий Богданов. — Резидентами "Жигулевской долины" являются уже более 300 стартапов и региональных компаний, которые создали свыше 2 тысяч рабочих мест. Мы рады, что в Самарской области активно развивается инновационный и технологический бизнес. И готовы оказывать таким предприятиям всю необходимую поддержку".

В статусе резидента "Жигулёвской долины" технологические стартапы получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в одном из лучших конгресс-центров региона. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия. Информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, помощь при оформлении объектов интеллектуальной собственности, консультационные услуги — вот лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

"Жигулёвская долина" — лидер национального рейтинга технопарков 2023 года, лучший региональный оператор фонда "Сколково" по итогам 2022 года. Технопарк является региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В "Жигулёвской долине" работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

"Технопарк "Жигулёвская долина" — это экосистема, где можно получить широкий спектр мер поддержки и полезные связи, — отметил Владимир Читаев, директор ООО "Инстал Сервис", проект "Управляемые климатические коммутационные шкафы для инфраструктуры Умного города". — Наша компания на рынке системы безопасности уже давно. Накопив большой опыт и знания в отрасли, мы решили перейти на новый уровень и открыть целое производство. Мы планируем выпускать линейку систем интеллектуального видеонаблюдения, создать и зарегистрировать собственный бренд".

"Жигулёвская долина" является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.

Полный список одобренных проектов размещён по ссылке. Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулёвской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.