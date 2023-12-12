В Самаре в 2024 году планируют снести 32 аварийных жилых дома: список

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу объектов капитального строительства - аварийных жилых домов.
Начальная цена контракта — 67,09 млн рублей. За эти деньги планируется снести 32 аварийных дома в семи районах города.
Самарский район:
ул. Фрунзе, дом № 133, литера АА1А2
ул. Венцека, дом № 18, литеры БВГбб1вв1в2г
ул. Алексея Толстого, дом № 86, литера Бб
Куйбышевский район:
ул. Воздушного Флота, дом № 3, литера 56
переулок Сиреневый, дом № 2
переулок Сиреневый, дом № 6
ул. Лысвенская, дом № 18
Железнодорожный район:
ул. Деповская, дом № 6, литера А
ул. Никитинская, дом № 7, литеры Аа
ул. Белогородская, дом № 7, литера О
ул. Красноармейская, дом № 66, литера Аа
ул. Красноармейская, дом № 66, литера Бб
ул. Уфимская, дом № 2, литеры К, К1, к
ул. Белогородская, дом № 5, литера Ы
ул. Чернореченская, дом № 7, литера А
Красноглинский район:
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом № 12
ул. Парижской Коммуны, дом № 9/8
пос. Мехзавод, квартал 1, дом № 19, литера Д
Березовый проезд, дом № 12
п. Красная Глинка, квартал 1, дом № 11, литера А
ул. Парижской Коммуны, дом № 11, литера Т1
Ленинский район:
ул. Маяковского, дом № 52, литеры Г, г, г1
ул. Буянова, дом № 32, литеры А, А1, а, а1
ул. Братьев Коростелевых, дом № 168, литеры Б, Б1, б
ул. Ленинская, дом № 193, литера внутренняя А
Кировский район:
ул. Советская, дом № 60, литеры ББ2Б3Б4б1
ул. Советская, дом № 56, литеры ГГ1Г2Г3Г4г
ул. Советская, дом № 110, литера В, В1,В2,В3,В4,в2
ул. Дальневосточная, дом № 31А, литеры АА1А2А3А4
ул. Советская, дом № 35
ул. Металлистов, дом № 49, литеры Р, Р1,Р2,Р4,р2,р3,р4
Октябрьский район:
ул. Ново-Садовая, дом № 167, литера Ж.
Победитель торгов определится после 21 декабря. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?