В Самаре в 2024 году планируют снести 32 аварийных жилых дома: список

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу объектов капитального строительства - аварийных жилых домов.

Начальная цена контракта — 67,09 млн рублей. За эти деньги планируется снести 32 аварийных дома в семи районах города.

Самарский район:

ул. Фрунзе, дом № 133, литера АА1А2

ул. Венцека, дом № 18, литеры БВГбб1вв1в2г

ул. Алексея Толстого, дом № 86, литера Бб

Куйбышевский район:

ул. Воздушного Флота, дом № 3, литера 56

переулок Сиреневый, дом № 2

переулок Сиреневый, дом № 6

ул. Лысвенская, дом № 18

Железнодорожный район:

ул. Деповская, дом № 6, литера А

ул. Никитинская, дом № 7, литеры Аа

ул. Белогородская, дом № 7, литера О

ул. Красноармейская, дом № 66, литера Аа

ул. Красноармейская, дом № 66, литера Бб

ул. Уфимская, дом № 2, литеры К, К1, к

ул. Белогородская, дом № 5, литера Ы

ул. Чернореченская, дом № 7, литера А

Красноглинский район:

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом № 12

ул. Парижской Коммуны, дом № 9/8

пос. Мехзавод, квартал 1, дом № 19, литера Д

Березовый проезд, дом № 12

п. Красная Глинка, квартал 1, дом № 11, литера А

ул. Парижской Коммуны, дом № 11, литера Т1

Ленинский район:

ул. Маяковского, дом № 52, литеры Г, г, г1

ул. Буянова, дом № 32, литеры А, А1, а, а1

ул. Братьев Коростелевых, дом № 168, литеры Б, Б1, б

ул. Ленинская, дом № 193, литера внутренняя А

Кировский район:

ул. Советская, дом № 60, литеры ББ2Б3Б4б1

ул. Советская, дом № 56, литеры ГГ1Г2Г3Г4г

ул. Советская, дом № 110, литера В, В1,В2,В3,В4,в2

ул. Дальневосточная, дом № 31А, литеры АА1А2А3А4

ул. Советская, дом № 35

ул. Металлистов, дом № 49, литеры Р, Р1,Р2,Р4,р2,р3,р4

Октябрьский район:

ул. Ново-Садовая, дом № 167, литера Ж.

Победитель торгов определится после 21 декабря. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года.