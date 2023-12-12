Самарская губернская дума поздравляет с Днем Конституции

12 декабря - особая дата в жизни нашего государства. В этот день 30 лет назад состоялось событие исторического, фундаментального значения - впервые в истории страны был принят принципиально новый Основной закон.

Конституция России закрепляет права, утверждает свободу и равенство каждого человека, определяет стратегию дальнейшего развития государства.

На конституционной основе выстроено все действующее российское законодательство. И для депутатов Самарской губернской думы всегда приоритетным направлением является обеспечение конституционных прав человека и гражданина. Законы, принимаемые областным парламентом, соответствуют и букве, и духу Основного закона.

"Новейшая история ярко показывает - в каких бы сложных политических и экономических условиях ни находилась наша страна, именно Конституция Российской Федерации обеспечивает политическую стабильность, движение государства вперед, служит залогом развития всех сфер жизни.

В день государственного праздника желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и благополучия! Мира и добра в семьях! Успехов в труде на благо нашей Родины!" - прокомментировал председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.