Самарская губернская дума поздравляет с Днем Конституции

12 декабря - особая дата в жизни нашего государства. В этот день 30 лет назад состоялось событие исторического, фундаментального значения - впервые в истории страны был принят принципиально новый Основной закон.
Конституция России закрепляет права, утверждает свободу и равенство каждого человека, определяет стратегию дальнейшего развития государства.
На конституционной основе выстроено все действующее российское законодательство. И для депутатов Самарской губернской думы всегда приоритетным направлением является обеспечение конституционных прав человека и гражданина. Законы, принимаемые областным парламентом, соответствуют и букве, и духу Основного закона.
"Новейшая история ярко показывает - в каких бы сложных политических и экономических условиях ни находилась наша страна, именно Конституция Российской Федерации обеспечивает политическую стабильность, движение государства вперед, служит залогом развития всех сфер жизни.
В день государственного праздника желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и благополучия! Мира и добра в семьях! Успехов в труде на благо нашей Родины!" - прокомментировал председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?