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Власть и политика

Самарская губернская дума поздравляет с Днем Конституции

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 декабря - особая дата в жизни нашего государства. В этот день 30 лет назад состоялось событие исторического, фундаментального значения - впервые в истории страны был принят принципиально новый Основной закон.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Конституция России закрепляет права, утверждает свободу и равенство каждого человека, определяет стратегию дальнейшего развития государства.

На конституционной основе выстроено все действующее российское законодательство. И для депутатов Самарской губернской думы всегда приоритетным направлением является обеспечение конституционных прав человека и гражданина. Законы, принимаемые областным парламентом, соответствуют и букве, и духу Основного закона.

"Новейшая история ярко показывает - в каких бы сложных политических и экономических условиях ни находилась наша страна, именно Конституция Российской Федерации обеспечивает политическую стабильность, движение государства вперед, служит залогом развития всех сфер жизни.

В день государственного праздника желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и благополучия! Мира и добра в семьях! Успехов в труде на благо нашей Родины!" - прокомментировал председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.

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