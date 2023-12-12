Команда "Т Плюс" завоевала "серебро" в финале Лиги трудовой молодежи КВН

Энергетическая команда КВН Самарского филиала ПАО "Т Плюс" — "Градусы" — заняла II место в областной Лиге трудовой молодежи. Второй год подряд энергетики доходят до финальной части профессионального первенства Клуба веселых и находчивых региона.
Напомним, что команда "Градусы" компании "Т Плюс" дебютировала в Лиге трудовой молодежи КВН Самарской области в 2022 году. В составе сборной сотрудники исполнительной дирекции, Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ и подразделений "ЭнергосбыТ Плюс".
В финале встретились 5 команд КВН — людей разных профессий и возрастов: "Уголок Чудес" (Самарское отделение профсоюза работников АПК РФ), "Градусы" (ПАО "Т Плюс"), "ЗАВОДные барышни" (ПАО "ОДК Кузнецов"), "В отряде" (студенческие отряды Самарской области) и "Коллаборадские жуки" (пгт Суходол). Участники соревновались в трех конкурсах: "Приветствие", "Биатлон" и "Музыкальный знакомый сюжет". В итоге "Градусы" завоевали II место, набрав 11,4 балла. Победителем областной Лиги трудовой молодежи стала команда "Уголок чудес", набравшая 11,8 балла.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!