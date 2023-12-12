Команда "Т Плюс" завоевала "серебро" в финале Лиги трудовой молодежи КВН

Энергетическая команда КВН Самарского филиала ПАО "Т Плюс" — "Градусы" — заняла II место в областной Лиге трудовой молодежи. Второй год подряд энергетики доходят до финальной части профессионального первенства Клуба веселых и находчивых региона.

Напомним, что команда "Градусы" компании "Т Плюс" дебютировала в Лиге трудовой молодежи КВН Самарской области в 2022 году. В составе сборной сотрудники исполнительной дирекции, Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ и подразделений "ЭнергосбыТ Плюс".

В финале встретились 5 команд КВН — людей разных профессий и возрастов: "Уголок Чудес" (Самарское отделение профсоюза работников АПК РФ), "Градусы" (ПАО "Т Плюс"), "ЗАВОДные барышни" (ПАО "ОДК Кузнецов"), "В отряде" (студенческие отряды Самарской области) и "Коллаборадские жуки" (пгт Суходол). Участники соревновались в трех конкурсах: "Приветствие", "Биатлон" и "Музыкальный знакомый сюжет". В итоге "Градусы" завоевали II место, набрав 11,4 балла. Победителем областной Лиги трудовой молодежи стала команда "Уголок чудес", набравшая 11,8 балла.