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Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка отдала 182 тыс. руб. "сотруднику Центробанка", чтобы вернуть свои деньги

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, местный житель нашел себе работу через мессенджер. Ему нужно было ездить к пожилым людям под видом работника банка и забирать у них деньги.

Так, в октябре 2023 г. он приехал к пенсионерке, которой ранее позвонил мошенник и сообщил о несанкционированном списании денег с ее счета. Для возврата средств женщине сказали передать 182 тыс. руб. сотруднику Центробанка РФ. Под видом него и приехал обвиняемый. Мужчина оформил фиктивную расписку, взял деньги и скрылся.

Уголовное дело направили в суд.

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