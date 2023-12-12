Самарская пенсионерка отдала 182 тыс. руб. "сотруднику Центробанка", чтобы вернуть свои деньги

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве.
По версии следствия, местный житель нашел себе работу через мессенджер. Ему нужно было ездить к пожилым людям под видом работника банка и забирать у них деньги.
Так, в октябре 2023 г. он приехал к пенсионерке, которой ранее позвонил мошенник и сообщил о несанкционированном списании денег с ее счета. Для возврата средств женщине сказали передать 182 тыс. руб. сотруднику Центробанка РФ. Под видом него и приехал обвиняемый. Мужчина оформил фиктивную расписку, взял деньги и скрылся.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.