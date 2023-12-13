"Крылья Советов" продлили контракт с Фернандо Костанца до 2028 года

"Крылья Советов" продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца. Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2027/28, сообщает пресс-служба ФК.

Фернандо перешел в "Крылья" зимой 2022 года из "Шерифа". В текущем чемпионате на его счету 14 матчей и 2 гола во всех турнирах. Всего в составе нашей команды Костанца провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Фернандо — это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за "Крылья" еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы", — сказал спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.