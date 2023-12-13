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Футбол Спорт

Максим Палиенко продлил контракт с "Акроном"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прежний трудовой договор с полузащитником истекал в конце текущего сезона, передает пресс-служба тольяттинского ФК "Акрон".

Максим Палиенко является воспитанником тольяттинского футбола и присоединился к "Акрону" перед стартом розыгрыша Лучшей Лиги Мира 2021/22.

Максим — один из основообразующих игроков команды: атакующий хавбек сыграл 65 матчей за "Акрон", в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Весной этого года Палиенко стал одним из творцов выхода "красно-чёрных" в финал Пути регионов FONBET Кубка России.

"Мы прекрасно знаем возможности Максима и его влияние на игру команды. К сожалению, он не смог принять участие в первой части этого сезона из-за травмы и длительного восстановления, но мы верим в него и ждем его скорое возвращение на поле. Рады продолжить сотрудничество с отличным игроком и человеком", — отметил генеральный директор ФК "Акрон" Алексей Власов.

"Тольятти — мой родной город, а "Акрон" — уже родная команда. Скоро пойдет четвертый год, как я играю дома. Приходил в "Акрон" с целью вернуть большой футбол в Тольятти и продолжаю жить этой мечтой, которую мы вместе можем осуществить уже в этом сезоне. Не скажу, что переговоры о продлении контракта длились долго: быстро нашли точки соприкосновения с руководством. Хорошо знаю амбиции владельца клуба, желание болельщиков увидеть команду из Тольятти в РПЛ — это всё мотивирует помогать клубу решать большие задачи", - прокомментировал Максим Палиенко.

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