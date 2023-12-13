Компания "Флот РТ" планирует организовать речные перевозки из Казани в Самару в 2025 году

Речные перевозки из Казани в Самару планируется открыть в 2025 году, сообщает tatar-inform.ru со ссылкой на генерального директора компании "Флот РТ" Романа Лизалина. Уже составлено предварительное расписание.

"В перспективе планируем запустить движение до Самары. Но это уже со следующего этапа. Наверное, 2025 год будет рассматриваться. Это достаточно перспективное направление", — рассказал Лизалин на вебинаре, посвященном проекту межрегиональных маршрутов под брендом "Великий Волжский путь".

Ранее на совещании по развитию речного судоходства Президент РФ Владимир Путин замечал: "Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах".

Глава государства также предлагал расширить программу судостроения до 2035 г. "с акцентом на судах для пассажирских перевозок". Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов, в том числе 260 судов за 2023–2027 гг. с использованием средств Фонда национального благосостояния.