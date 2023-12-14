В Самаре организована проверка по факту отсутствия отопления в домах на ул. Гагарина

В среду, 13 декабря, стало известно, что в СУ СК РФ по Самарской области поступило обращение от жительницы дома по ул. Гагарина, 64 расположенного в Октябрьском районе. В обращении указано, что в доме нет отопления из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Правоохранители так же уточнили: в ходе рассмотрения обращения поступила дополнительная информация о том, что, несмотря на устранение аварии, в нескольких домах по улице Гагарина до сих пор полностью не восстановлено отопление.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области,