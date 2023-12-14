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Преступления Происшествия

В связи с коммунальной аварией в Красноглинском районе возбуждено уголовное дело

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки соблюдения требований законодательства об электроэнергетике.

Прокуратурой Красноглинского района было установлено, что кабельный сбой повлек обесточивание жилых домов в пос. Мехзавод в период аномально холодной погоды с 12 на 13 декабря 2023 года со среднесуточной температурой ниже климатической нормы.

"Выполнение обслуживающими организациями работ и оказание ими услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при эксплуатации и обслуживании кабельной линии, обеспечивающей поток электричества в жилые дома, стали основанием направления материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - отмечается в сообщении.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Напомним, накануне в связи с аварией была организована прокурорская проверка. Для временного размещения нуждающихся семей администрация выделила помещения.

Гид потребителя

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