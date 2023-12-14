В связи с коммунальной аварией в Красноглинском районе возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки соблюдения требований законодательства об электроэнергетике.
Прокуратурой Красноглинского района было установлено, что кабельный сбой повлек обесточивание жилых домов в пос. Мехзавод в период аномально холодной погоды с 12 на 13 декабря 2023 года со среднесуточной температурой ниже климатической нормы.
"Выполнение обслуживающими организациями работ и оказание ими услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при эксплуатации и обслуживании кабельной линии, обеспечивающей поток электричества в жилые дома, стали основанием направления материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - отмечается в сообщении.
Ход расследования взят прокуратурой на контроль.
Напомним, накануне в связи с аварией была организована прокурорская проверка. Для временного размещения нуждающихся семей администрация выделила помещения.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.