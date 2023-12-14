У тольяттинца отобрали в подъезде 10 млн рублей

Тольяттинские полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на парня. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце ноября в подъезде дома на ул. Тополиной злоумышленники напали на 22-летнего парня. Налетчики зашли вместе с ним, ударили по голове и забрали рюкзак, в котором были документы, банковские карты и 10 млн руб. наличными.
Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Также полицейские вычислили автомобиль, на котором они скрылись.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.