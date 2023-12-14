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Преступления Происшествия

У тольяттинца отобрали в подъезде 10 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на парня. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце ноября в подъезде дома на ул. Тополиной злоумышленники напали на 22-летнего парня. Налетчики зашли вместе с ним, ударили по голове и забрали рюкзак, в котором были документы, банковские карты и 10 млн руб. наличными.

Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Также полицейские вычислили автомобиль, на котором они скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

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