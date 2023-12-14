Из-за драки школьников в Тольятти начата доследственная проверка

В Тольятти начали доследственную проверку по факту драки в школе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
14 декабря в Интернете появилось видео, на котором дерутся ученики. Также на записи видно, как учитель, разнимая дерущихся, наносит удар одному из них.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.