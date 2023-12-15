10 млн в Тольятти украли у мужчины, который собрал с друзей деньги на бизнес

Стали известны подробности нападения на бизнесмена в Тольятти. У мужчины украли 10 млн рублей.

Напомним, полицейским поступило сообщение о разбойном нападении на молодого человека в подъезде дома на ул. Тополиной. Его избили и украли 10 млн руб., которые он нес в рюкзаке. Правоохранители задержали троих подозреваемых. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК ("Разбой").

Как выяснилось, потерпевший изначально планировал заняться бизнесом. По информации источника Волга Ньюс, парень решил покупать машины в китайском центре в Москве и пригонять в Самарскую область. Под это он собрал с друзей 10 миллионов. Но о том, что у парня была крупная сумма денег, узнали многие.

В итоге полицейские провели большую работу со "знающими" и нашли "наводчика". Таким образом удалось задержать злоумышленников. Часть суммы у них изъяли. Сейчас их проверяют на причастность к другим возможным нападениям, пока данных об этом нет.