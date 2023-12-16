Около 35 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в акции от "ЭнергосбыТ Плюс"

Порядка 35 тысяч клиентов Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" выполнили условия ежегодной акции "В Новый год — без долгов!". Ее участниками могут стать жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые имеют договорные отношения с энергокомпанией.
Напомним, что данная акция традиционно проводится в конце года. Для участия в ней необходимо до 31 декабря 2023 года оплатить начисление за тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) за ноябрь, а также внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за энергоресурсы.
Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них примет участие в розыгрыше ценных призов.
"Новогодняя акция дает возможность жителям региона встретить праздник, решив все вопросы по оплате тепловой энергии. Помимо гарантированного списания пеней каждый из участников имеет шанс получить приятный бонус от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!